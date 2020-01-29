Вирусологи РФ оценили возможность создания лекарства от коронавируса

Китайские врачи испытывают существующие лекарства и народные средства, пытаясь найти средства, которые остановили бы распространение коронавируса 2019-nCoV.

Как выяснили «Известия», еще в 2014 году ученые открыли так называемую молекулу К22, которая способна победить коронавирус MERS, несколько лет назад ставший причиной эпидемии ближневосточного респираторного синдрома. Есть вероятность, что К22 могла бы сработать и против «китайского коронавируса». Ведущие российские вирусологи в беседе с «Известиями» подтвердили эту возможность.

«Результаты тестов К22 показали достаточно эффективное подавление размножения коронавируса в культуре клеток», — рассказал «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Заведующий инфекционным отделением университетской клиники H-Clinic Данила Коннов указал, что «К22 нарушала образование двухмембранных везикул, которые участвовали в самокопировании вирусной РНК». По его словам, тем самым демонстрировался выраженный противовирусный эффект в отношении всех типов исследуемых коронавирусов, в том числе и MERS.

«Искать молекулы, которые будут схожи по механизму действия, а также пригодны в качестве лекарственного препарата, — правильное направление», — добавил кандидат биологических наук, PhD, руководитель отдела молекулярной генетики инновационной биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Мадера.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев отметил, что К22 практически бесполезна в разрезе сегодняшней эпидемии.

«Процесс разработки лекарства из лучшего варианта, который занимает месяцы и годы, обычно 3–5 лет, и стоит порядка миллиарда долларов. Вероятность пройти весь путь у молекулы — около 1%, по многим причинам разработку бросают на полпути», — сказал он.

Создание лекарств от редких (не ежегодных эпидемий) невыгодно фармкомпаниям. Именно это основная причина того, что до сих пор не существует ни одного препарата от коронавирусной инфекции.

Подробнее — в материале «Известий»:

Кто убьет коронавирус: найдена молекула для точечного лекарства против 2019-nCoV