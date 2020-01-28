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Еще три случая заражения коронавирусом выявлены в Германии

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Фото: Global Look Press/DPA/Sven Hoppe
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Еще три случая заражения коронавирусом выявлены в германской федеральной земле Бавария. Об этом сообщило региональное министерство здравоохранения на своем сайте во вторник, 28 января.

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Отмечается, что заболевшие работают в одной компании — Webasto. Ранее появилась информация, что один сотрудник фирмы заболел пневмонией, вызванной коронавирусом, получившим название 2019-nCoV.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

К настоящему моменту известно о 2835 случаях заражения только в Китае, из которых погиб 81 человек.

Китайские исследователи уже разработали успешный метод лечения заболевания путем экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом.

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