Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Германии

Первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV подтвердился в Германии. Об этом сообщили в ночь на вторник, 28 января, в министерстве здравоохранения Баварии.

Как передает DW со ссылкой на ведомство, заболевание было выявлено у мужчины из района Штарнберг (около 25 км от Мюнхена). Он изолирован и находится в удовлетворительном состоянии

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

К настоящему моменту известно о 2835 случаях заражения только в Китае, из которых погиб 81 человек.

Китайские исследователи уже разработали успешный метод лечения заболевания путем экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом.