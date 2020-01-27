Китай выделил почти $9 млрд на борьбу с распространением инфекций

Министерство финансов и государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая выделили 60,3 млрд юаней ($8,7 млрд) на развитие мер по профилактике и контролю за распространением инфекционных заболеваний. Об этом говорится в сообщении на сайте китайского минфина в понедельник, 27 января.

Отмечается, что средства также выделили на развитие базовых услуг здравоохранения в Китае. По мнению министерства финансов и комитета во вопросам здравоохранения, субсидии необходимо прежде всего распределить в сельских и городских общинах для профилактики таких инфекций, как новый коронавирус и вызываемая им пневмония.

Ранее 27 января Роспотребнадзор постановил медицинским учреждениям России перейти на усиленный противоэпидемический режим на фоне распространения нового коронавируса. Помимо этого, в этот же день первый случай коронавируса был зафиксирован на Украине. Эпизоды с зараженными, которые фиксировались в России, не подтвердились.

Вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй). К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом еще в нескольких странах, в том числе в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде. По состоянию на 27 января известно о 2835 зараженных коронавирусом. Из них погибли 81, а 57 — вылечились.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса стали дикие животные. Также специалисты начали тестировать противовирусное лекарство от ВИЧ для лечения инфекции.

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в РФ. На приграничных пунктах проводится двойной контроль всех граждан, прибывающих в Россию. Рейсы из Уханя в Москву отменены.