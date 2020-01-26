Из Уханя уехали 5 млн человек

Из китайского города Ухань, ставшего эпицентром эпидемии коронавируса, уехали более 5 млн человек. Об этом заявил мэр Джоу Сяньван.

Люди уехали из-за каникул в честь китайского Нового года, пояснил градоначальник. Он уточнил, что еще около 9 млн жителей остались в Ухане, передает ТАСС.

С 23 января город фактически блокирован. Временно не работают аэропорт, паромные переправы, метро и железная дорога, автотрассы перекрыты.

Ранее 26 января стало известно, что число летальных исходов пневмонии, вызванной коронавирусом, увеличилось до 57. Число подтвержденных случаев заболевания составило 2027. До этого сообщалось о 2002 заболевших и 56 умерших.

Вирус распространяется в Китае с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По данным Минздрава, в России заболевание не выявлено.