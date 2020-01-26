Tez Tour отменил продажу туров в Китай из-за коронавируса

Туроператор Tez Tour приостановил продажу туров на остров Хайнань (Китай) из-за коронавируса. Решение останется в силе до нормализации эпидемиологической обстановки.

Вывоз туристов по оплаченным заявкам будет осуществляться по плану в соответствии с запланированными датами, цитирует «Интерфакс» сообщение туроператора.

25 января компания «Русь-Тур» сообщила об эвакуации туристов с Хайнаня в связи с обострением эпидемиологической обстановки. Ранее купленные туры с вылетом с 26 января по 17 февраля отменяются, туры на последующие дни могут быть перенесены на любую дату до 1 сентября включительно. В случае улучшения ситуации и возобновления продаж туры будут восстановлены, уточнил оператор.

Ранее 26 января стало известно, что число летальных исходов пневмонии, вызванной коронавирусом, увеличилось до 57. Число подтвержденных случаев заболевания составило 2027. До этого сообщалось о 2002 заболевших и 56 умерших.

Вирус распространяется в Китае с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По данным Минздрава, в России заболевание не выявлено.