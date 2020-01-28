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В Гонконге рассказали о разработке вакцины против нового коронавируса

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Фото: ТАСС/Zuma
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Исследователи в Гонконге разработали вакцину против нового вида коронавируса, но ее тестирование займет немало времени. Об этом пишет во вторник, 28 января, газета South China Morning Post со ссылкой на заведующего кафедрой инфекционных заболеваний Гонконгского университета Юэна Квок-юнга.

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«Мы уже произвели вакцину, но тестирование на животных займет много времени», — сказал ученый, не уточнив, когда вакцина будет готова для использования пациентами. Он пояснил, что тестирование на животных займет «месяцы», а для проведения клинических испытаний на людях потребуется не менее года.

Исследователи разработали вакцину на основе назального спрея против гриппа, ранее изобретенного командой Квок-юнга.

Ранее китайские специалисты разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом. В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал о наличии около 30 препаратов против этого коронавируса, 12 из которых применяются против ВИЧ-инфекции.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в городе Ухань в Китае в конце декабря. По данным на 28 января, в КНР зарегистрировано 4515 случаев заражения этой инфекцией, от которой погибли 106 человек. Также известно о случаях заболевания в Австралии, Канаде, США, Франции, Украине, Южной Корее и Японии.

Источник заражения не установлен, но, предположительно, болезнь распространилась через мясо змей на уханьском рынке.

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