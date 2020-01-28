Спрос на медицинские маски в России из-за коронавируса вырос в 13 раз

Спрос на медицинские маски на фоне новостей о китайском коронавирусе увеличился в 13 раз. В аптеках и интернет-магазинах остались только дорогие модели. Сложность в том, что половина этих масок тоже поступают из Китая, где местное население крайне нуждается в них именно сейчас, сообщают «Известия».

По словам гендиректора компании «КИТ» (производитель отечественных масок) Владимира Виденина особенный дефицит масок наблюдается на Дальнем Востоке и в крупных городах России.

«Помимо новостей о коронавирусе на продажах сказалась аномально теплая погода», — считает исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева. По ее словам, из-за погоды активизировались вирусы, и люди во второй половине января в принципе стали больше болеть.

Отмечается, что отечественные производители увеличивают количество рабочих смен и удваивают производство продукции, чтобы справиться с резко возросшим спросом. Примечательно, что заказы поступают даже из Китая.

Вместе с тем, ажиотажный спрос породил и рост числа спекулянтов. В частности, на рынке появляются компании, которые хотят сделать крупный заказ, но на этапе заключения контракта пропадают. Или же поступают запросы от фирм, у которых закрыты счета.

Дефицит усугубляют и китайские туристы. Сейчас, возвращаясь домой, они массово скупают маски в России. Однако в связи с ограничениями, введенными на турпотоки из Китая, эта проблема должна вскоре исчезнуть.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 29 января

Маске рад: защита от вирусов исчезает из аптек