Эксперт оценил последствия для туризма России от китайского вируса

Турпоток из Китая в Россию сохранится в 2020 году на уровне прошлого года, когда Россию посетили около 2 млн китайских туристов, поделился с «Известиями» своим прогнозом президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Паника вокруг вируса уляжется к началу марта. К этому периоду мы предполагаем полную локализацию вируса и нахождение способа лечения», — сказал эксперт.

В то же время, если рассматривать негативный сценарий с локализацией китайского коронавируса к середине года, то, по оценкам РАСПП, в 2020 году следует ожидать снижение турпотока из Китая до 1,2 млн человек. Однако этот вариант Манкевич назвал маловероятным.

Невъезд туристов из КНР в Россию ставит под удар все туристические компании. В особенности под удар попадут города Золотого кольца России. Также под удар ставятся авиаперевозчики, в особенности компании China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Air China, Cathay Pacific, Hainan Airlines, добавил специалист.

Что касается российского выездного туризма в Китай, то он сейчас находится под сильным давлением. Многие туркомпании отменили поездки и туры в Китай, но нужно понимать, что январь не самый популярный месяц для посещения Поднебесной. Поэтому в Русско-Азиатском союзе промышленников и предпринимателей не ожидают сокращения турпотока из России более чем на 5% в течение года.

По словам Манкевича, рост турпотока из Китая в Россию наблюдается с 2015 года, а пик туристов приходится на период с мая по август. Китайцы часто посещают Санкт-Петербург в сезон фонтанов и летнюю Москву. Также всплеск приходится на начало октября, когда в Китае празднуется день образования КНР и эти дни объявлены выходными. А также на конец января, когда в Китае отмечается праздник весны (китайский Новый год) и две недели в стране выходные. Но в Россию китайцы зимой боятся ездить из-за непривычного климата, подчеркнул специалист.

По данным Китайского визового центра, который занимает 15% рынка Центрального федерального округа по визам в Китай, за 2019 год объем выданных виз вырос на 28%, причем в декабре на 3,6%. В январе 2020 года, когда коронавирус начал активное распространение, количество заявок по сравнению с январем 2019 года снизилось на 36%, а за последнюю неделю снижение произошло на 70%, добавил Манкевич.

Ранее 28 января стало известно, что власти Китая отказали в разрешениях 9 тыс. граждан из КНР на поездки в Россию. Российские туроператоры приостановили до конца февраля прием туристов из Китая.

Такое решение было принято с целью предотвратить распространение нового коронавируса. По состоянию на 28 января общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в Росcии. Усилен контроль на приграничных пунктах и железных дорогах вблизи границы с Китаем. В Приморье уже получили тест-системы для выявления болезни.