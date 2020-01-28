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Aviasales зафиксировали рекордный спрос на билеты из Китая в Москву

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Фото: РИА Новости/Михаил Солунин
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Спрос на авиабилеты из городов Китая в Москву за неделю увеличился в три раза. Об этом рассказали в сервисе поиска авиабилетов Aviasales 28 января.

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«Больше всего бронирований пришлось на рейсы из таких городов, как Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Сиань и Чэнду. Очевидно, что это экстренно возвращаются домой наши соотечественники», — объяснил PR-директор сервиса Янис Дзенис «Интерфаксу».

В то же время на фоне эпидемии коронавируса в КНР спрос на билеты из российской столицы в китайские города уменьшился почти вдвое.

По данным Ростуризма на 28 января, в Китае остаются 5,6 тыс. организованных туристов из РФ, все они должны вернуться до 4 февраля.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. К 28 января известно о 4515 случаях заражения только в КНР, 106 человек скончались. Коронавирус уже распространился в ряде других стран, в том числе в Австралии, Канаде, США, Франции, Южной Корее и Японии.

Роспотребнадзор рекомендовал гражданам РФ воздержаться от посещения Китая и подготовил меры для предупреждения распространения заболевания в России. Рейсы из Уханя в Москву отменены. Российские перевозчики организовали дополнительные чартеры для возвращения сограждан, а туроператоры приостановили прием китайских туристов до конца февраля.

Усилен контроль на приграничных пунктах и железных дорогах вблизи границы с Китаем. В Приморье уже получили тест-системы для выявления болезни.

Предположительно, источником коронавируса стало мясо змей, которое продавалось на рынке в Ухане. Китайские специалисты разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом. Однако врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что существует около 30 препаратов против данного коронавируса, 12 из которых применяются против ВИЧ-инфекции.

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