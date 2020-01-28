Приморье получило тест-системы для выявления коронавируса

Приморский край оказался в числе 15 субъектов России, получивших тест-системы для быстрого выявления коронавируса. Тесты уже опробовали в действии, в том числе на гражданах, которые вернулись в Приморье с признаками ОРВИ, сообщает правительство региона.

Как рассказала руководитель краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, во время обследования ни у одного пациента коронавирус не подтвердился. При этом за последние сутки в Приморье въехали более 7 тыс. человек, среди которых 1,2 тыс. граждан Китая, пишет РИА «Восток-Медиа».

Всех прибывших в регион проверили с помощью тепловизоров. Признаки ОРВИ были выявлены только у одного гражданина КНР. Сейчас его обследуют. Выявить заболевание помогают быстрые тест-системы. Они были разработаны новосибирскими учеными.

В министерстве здравоохранения Приморья отмечают, что коронавируса на территории края нет. В медучрежденяих нет ни одного пациента с таким диагнозом.

Зампредседателя правительства Приморья, министр здравоохранения края Виктор Фисенко отмечает, что в случае необходимости в медучреждениях региона могут быть обустроены до 1 тыс. дополнительных коек.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

24 января ВОЗ рекомендовала всем странам принять меры из-за коронавируса. Среди методов борьбы с эпидемией фигурируют: проведение активного эпиднадзора, раннее выявление инфекции, изоляция и ведение случаев зараженных, отслеживание контактов заболевших и предотвращение дальнейшего распространения болезни.