Ростуризм назвал количество организованных туристов из РФ в Китае

В Китае, где произошла вспышка нового типа коронавируса, остается 5,6 тыс. организованных туристов из России. Об этом сообщает Ростуризм во вторник, 28 января.

«По уточненным данным, в Китае находится 5604 организованных туриста из России. Все организованные туристы вернутся в Россию до 4 февраля 2020 года», — цитирует это заявление ТАСС.

Отмечается, что все туристы вернутся в Россию до 4 февраля.

«Совместно с крупнейшими туроператорами мы приняли решение о том, что организованные туристы, которые в основном отдыхают на острове Хайнань, могут вернуться в Россию как в плановом порядке, так и раньше срока. Для этого у ряда крупных туроператоров предусмотрены дополнительные чартеры. Все организованные туристы вернутся в Россию до 4 февраля 2020 года», — приводит «Интерфакс» слова главы Ростуризма Зарины Догузовой.

Ранее в этот же день стало известно, что российские туроператоры приостановили до конца февраля прием туристов из Китая. Такое решение было принято с целью предотвратить распространение нового коронавируса.

25 января компания «Русь-Тур» сообщила об эвакуации туристов с Хайнаня в связи с обострением эпидемиологической обстановки

24 января Ростуризм попросил туроператоров предлагать российским клиентам поездки в другие страны вместо Китая из-за угрозы распространения коронавируса.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй)

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные.

Китай выделил почти $9 млрд на борьбу с распространением инфекций. По мнению министерства финансов и комитета во вопросам здравоохранения, субсидии необходимо прежде всего распределить в сельских и городских общинах для профилактики таких инфекций, как новый коронавирус и вызываемая им пневмония.

По состоянию на 28 января общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. Отмечается, что 976 человек находятся в тяжелом состоянии.