Прямой эфир
Сюжет:

Ростуризм назвал количество организованных туристов из РФ в Китае

0
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Китае, где произошла вспышка нового типа коронавируса, остается 5,6 тыс. организованных туристов из России. Об этом сообщает Ростуризм во вторник, 28 января.

Вирус паники: насколько опасна для мировой экономики эпидемия в Китае
Прошлая эпидемия обошлась стране в $40 млрд

«По уточненным данным, в Китае находится 5604 организованных туриста из России. Все организованные туристы вернутся в Россию до 4 февраля 2020 года», — цитирует это заявление ТАСС.

Отмечается, что все туристы вернутся в Россию до 4 февраля.

«Совместно с крупнейшими туроператорами мы приняли решение о том, что организованные туристы, которые в основном отдыхают на острове Хайнань, могут вернуться в Россию как в плановом порядке, так и раньше срока. Для этого у ряда крупных туроператоров предусмотрены дополнительные чартеры. Все организованные туристы вернутся в Россию до 4 февраля 2020 года», — приводит «Интерфакс» слова главы Ростуризма Зарины Догузовой.

Ранее в этот же день стало известно, что российские туроператоры приостановили до конца февраля прием туристов из Китая. Такое решение было принято с целью предотвратить распространение нового коронавируса.

25 января компания «Русь-Тур» сообщила об эвакуации туристов с Хайнаня в связи с обострением эпидемиологической обстановки

24 января Ростуризм попросил туроператоров предлагать российским клиентам поездки в другие страны вместо Китая из-за угрозы распространения коронавируса.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй)

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные.

Китай выделил почти $9 млрд на борьбу с распространением инфекций. По мнению министерства финансов и комитета во вопросам здравоохранения, субсидии необходимо прежде всего распределить в сельских и городских общинах для профилактики таких инфекций, как новый коронавирус и вызываемая им пневмония.

По состоянию на 28 января общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. Отмечается, что 976 человек находятся в тяжелом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У двоих россиянок заподозрили коронавирус после поездок в Китай
В Китае предсказали пик распространения коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020