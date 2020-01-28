В Китае предсказали пик распространения коронавируса

Пик вспышки коронавируса в Китае произойдет примерно через 7–10 дней. Об этом во вторник, 28 января, заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

«Что касается того, когда наступит пик эпидемии, очень сложно однозначно предсказать. Хотя я думаю, что пик наступит где-то в течение одной недели — 10 дней, но не будет масштабного роста», — цитирует его «РИА Новости».

На данный момент число заразившихся коронавирусом в Китае составляет 4547 человек, из них 106 скончались, пишет «Газета.ру».

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные.

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России. На приграничных пунктах проводится двойной контроль всех граждан, прибывающих в РФ.

24 января ВОЗ рекомендовала всем странам принять меры из-за коронавируса. Среди методов борьбы с эпидемией фигурируют: проведение активного эпиднадзора, раннее выявление инфекции, изоляция и ведение случаев зараженных, отслеживание контактов заболевших и предотвращение дальнейшего распространения болезни.