В РЖД приняли меры для предотвращения распространения коронавируса

В РЖД приняли меры для предупреждения распространения нового коронавируса на железных дорогах, находящихся вблизи границы с Китаем. Об этом во вторник, 28 января, заявили в пресс-службе компании.

«Меры по предупреждению распространения коронавируса приняты на ряде приграничных железных дорог. Работники, контактирующие с пассажирами, обеспечены медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что на вокзалах проводится регулярная дезинфекция, введен режим проветривания, размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции. Кроме того, на вокзалах дежурят врачи, а все медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами. Все пассажирские поезда также обрабатываются дезинфицирующими средствами.

Меры безопасности введены на вокзалах Забайкальской, Восточно-Сибирской, Южно-Уральской, Западно-Сибирской и Дальневосточной железных дорог.

На данный момент число заразившихся коронавирусом в Китае составляет 4547 человек, из них 106 скончались, пишет «Газета.ру».

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные.

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России. На приграничных пунктах проводится двойной контроль всех граждан, прибывающих в РФ.

24 января ВОЗ рекомендовала всем странам принять меры из-за коронавируса. Среди методов борьбы с эпидемией фигурируют: проведение активного эпиднадзора, раннее выявление инфекции, изоляция и ведение случаев зараженных, отслеживание контактов заболевших и предотвращение дальнейшего распространения болезни.