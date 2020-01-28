США во вторник начнут эвакуацию своих граждан из Уханя

США во вторник направят чартерный рейс в китайский город Ухань, где зафиксирована вспышка нового коронавируса. Об этом 28 января сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники, близкие к американскому правительству.

Отмечается, что, скорее всего, чартерный самолет из Соединенных Штатов прилетит в город вечером, чтобы доставить маски и защитные костюмы, а также провести эвакуацию американских дипломатов и других граждан США.

Агентство добавило, что Япония также начнет эвакуацию своих граждан. Ожидается, что около 200 человек утром 29 января будут перевезены в Токио, после чего в Ухань будут направлены дополнительные рейсы, чтобы перевезти в японскую столицу еще 650 человек, которые захотели уехать из Китая.

Ранее в этот день сообщалось, что общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. Отмечается, что 976 человек находятся в тяжелом состоянии.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные.

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России. На приграничных пунктах проводится двойной контроль всех граждан, прибывающих в РФ.

24 января ВОЗ рекомендовала всем странам принять меры из-за коронавируса. Среди методов борьбы с эпидемией фигурируют: проведение активного эпиднадзора, раннее выявление инфекции, изоляция и ведение случаев зараженных, отслеживание контактов заболевших и предотвращение дальнейшего распространения болезни.