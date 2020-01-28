В МИД Китая заверили в наличии ресурсов для борьбы с коронавирусом

Китай располагает мощной научно-технической базой и возможностями для того, чтобы победить новый коронавирус, распространяющийся в КНР. Об этом 27 января заявил замминистра иностранных дел Китая Ма Чаосюй на встрече с представителями посольств иностранных государства в Пекине.

«Благодаря преимуществам китайской системы и ее предшествующему опыту, а также прочной научно-технической материальной базе, которая выстраивалась Китайской Народной Республикой на протяжении 70 лет, у китайского правительства есть решимость, есть уверенность и есть возможности, чтобы победить в этой войне против эпидемии», — приводятся его слова на официальном сайте МИД КНР.

Кроме того, Ма Чаосюй выразил благодарность всем странам и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за понимание и поддержку принимаемых мер в связи со вспышкой коронавируса. Также китайский дипломат добавил, что, столкнувшись с серьезной эпидемиологической ситуацией, Пекин принял жесткие и эффективные меры, которые «любая другая страна вряд ли могла бы реализовать».

Замглавы МИД КНР отметил, что китайское правительство выполнит свои международные обязательства, оперативно решит проблемы, вызывающие обоснованную обеспокоенность у иностранных граждан в Китае, и обеспечит их безопасность.

28 января сообщалось, что общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. Отмечается, что 976 человек находятся в тяжелом состоянии.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные.

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России. На приграничных пунктах проводится двойной контроль всех граждан, прибывающих в РФ.

24 января ВОЗ рекомендовала всем странам принять меры из-за коронавируса. Среди методов борьбы с эпидемией фигурируют: проведение активного эпиднадзора, раннее выявление инфекции, изоляция и ведение случаев зараженных, отслеживание контактов заболевших и предотвращение дальнейшего распространения болезни.