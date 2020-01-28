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Посольство РФ заявило о проработке властями КНР схемы выезда из Хубэя

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Посольство России в Китае уточняет возможность и порядок выезда соотечественников из провинции Хубэй, где распространяется коронавирус нового типа. Об этом во вторник, 28 января, сообщается на сайте дипмиссии.

Отмечается, что решение дипмиссии выяснить порядок выезда россиян связано с введением ограничений на передвижение в регионе в рамках борьбы с распространением нового коронавируса.

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«В предварительном плане выезд из Хубэя обусловлен последующим обязательным 14-дневным карантином, однако практический механизм находится на стадии проработки, сроки его реализации пока не определены», — говорится в сообщении.

Китайская сторона пока не приняла решения о схеме выезда иностранцев из провинции.

В посольстве отметили, что местные власти готовы обеспечить максимальную адресную поддержку иностранным гражданам, находящимся в данный момент на территории региона.

«Иностранным гражданам рекомендовано оставаться в местах их пребывания, неукоснительно соблюдать необходимые меры по профилактике заболевания», — отмечается в сообщении.

В российской дипмиссии призвали соотечественников с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и сохранять спокойствие.

«Посольство поддерживает тесный контакт с компетентными ведомствами КНР на национальном и местном уровне. Будем дополнительно оповещать граждан Российской Федерации при появлении новой значимой информации о сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее 28 января сообщалось, что общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек. За прошедшие сутки власти страны получили информацию о 1771 подтвержденном новом случае заболевания. Также были зафиксированы еще 26 летальных случаев. Таким образом, число жертв достигло 106.

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