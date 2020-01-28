ВОЗ включила центр Роспотребнадзора в реестр выявляющих коронавирус

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила научный центр Роспотребнадзора в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие в диагностике нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ВОЗ официально включила в реестр европейских лабораторий ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, разработавший две современные тест-системы по диагностике нового коронавируса.

Отмечается, что страны, которые нуждаются в проведении соответствующей диагностики, могут обратиться в «Вектор», где специалисты с помощью высокоточного оборудования в кратчайшие сроки проведут необходимые исследования.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

К настоящему моменту известно о 2835 случаях заражения только в Китае, из которых погиб 81 человек.

Китайские исследователи уже разработали успешный метод лечения заболевания путем экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом.