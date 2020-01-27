Прямой эфир
Сюжет:

Голикова отвергла необходимость закрытия границы с Китаем из-за вируса

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что оснований для закрытия границы с Китаем из-за коронавируса не существует. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 27 января.

Коронный прием: успеют ли ученые создать лекарство от китайского вируса
2019-nCoV всё быстрее приобретает способность передаваться от человека к человеку

«Нет, такой необходимости нет», — ответила Голикова.

Ранее в этот же день премьер-министр России Мишустин провел совещание по контролю за распространением коронавируса. Участники совещания отметили, что к настоящему моменту в России не подтвержден ни один случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй).

На текущий момент известно о случаях заражения коронавирусом еще в нескольких странах, в том числе в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные.

Китай выделил почти $9 млрд на борьбу с распространением инфекций. По мнению министерства финансов и комитета во вопросам здравоохранения, субсидии необходимо прежде всего распределить в сельских и городских общинах для профилактики таких инфекций, как новый коронавирус и вызываемая им пневмония.

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в РФ. На приграничных пунктах проводится двойной контроль всех граждан, прибывающих в Россию.

По состоянию на 27 января известно о 2835 зараженных коронавирусом. Из них погибли 81, а 57 — вылечились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
Трамп предложил Китаю любую возможную помощь в борьбе с коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020