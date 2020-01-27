Трамп предложил Китаю любую возможную помощь в борьбе с коронавирусом

США готовы оказать Китаю любую необходимую помощь в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV. Об этом 27 января написал американский президент Дональд Трамп в своем Twitter.

«Мы очень тесно сотрудничаем с Китаем по поводу [распространения] вируса. В США зарегистрировано очень мало случаев [заражения], но мы держим ситуацию на контроле и предложили Китаю и председателю [КНР] Си [Цзиньпину] любую возможную помощь. У нас выдающиеся специалисты!» — написал президент США.

We are in very close communication with China concerning the virus. Very few cases reported in USA, but strongly on watch. We have offered China and President Xi any help that is necessary. Our experts are extraordinary! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй). Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

К настоящему моменту известно о 2835 случаях заражения только в Китае, из которых погиб 81 человек.

Китайские исследователи уже разработали успешный метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом.

Кроме этого, существует около 30 препаратов, которые способны воздействовать на вирус. Об этом заявлял первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог, член президиума РАН Геннадий Онищенко. По его словам, 12 из этих препаратов применяются при лечении ВИЧ-инфекции, например «Индинавир» и «Саквинавир».