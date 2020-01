Трамп предложил Китаю любую возможную помощь в борьбе с коронавирусом

США готовы оказать Китаю любую необходимую помощь в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV. Об этом 27 января написал американский президент Дональд Трамп в своем Twitter.

«Мы очень тесно сотрудничаем с Китаем по поводу [распространения] вируса. В США зарегистрировано очень мало случаев [заражения], но мы держим ситуацию на контроле и предложили Китаю и председателю [КНР] Си [Цзиньпину] любую возможную помощь. У нас выдающиеся специалисты!» — написал президент США.

We are in very close communication with China concerning the virus. Very few cases reported in USA, but strongly on watch. We have offered China and President Xi any help that is necessary. Our experts are extraordinary!