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Трамп предложил Китаю любую возможную помощь в борьбе с коронавирусом

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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США готовы оказать Китаю любую необходимую помощь в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV. Об этом 27 января написал американский президент Дональд Трамп в своем Twitter.

«Мы очень тесно сотрудничаем с Китаем по поводу [распространения] вируса. В США зарегистрировано очень мало случаев [заражения], но мы держим ситуацию на контроле и предложили Китаю и председателю [КНР] Си [Цзиньпину] любую возможную помощь. У нас выдающиеся специалисты!» — написал президент США.

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Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй). Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

К настоящему моменту известно о 2835 случаях заражения только в Китае, из которых погиб 81 человек.

Китайские исследователи уже разработали успешный метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом.

Кроме этого, существует около 30 препаратов, которые способны воздействовать на вирус. Об этом заявлял первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог, член президиума РАН Геннадий Онищенко. По его словам, 12 из этих препаратов применяются при лечении ВИЧ-инфекции, например «Индинавир» и «Саквинавир».

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