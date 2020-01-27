В Совфеде не поддержали идею закрыть границу с Китаем из-за коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса не требует закрытия границы с Китаем. Об этом заявил глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский в понедельник, 27 января.

«На мой взгляд, ситуация не столь критичная, чтобы закрывать границы с КНР. <…> Роспотребнадзор уже ввел дополнительные меры контроля за приезжающими в Россию гражданами КНР, в том числе за группами туристов», — сказал он «РИА Новости».

Сенатор выразил уверенность, что Роспотребнадзор со своей задачей справится. Также он отметил, что закрыть российско-китайскую границу в один момент было бы очень сложно из-за большого объема перемещения граждан из КНР.

Вместо этого Рязанский призвал объединить усилия специалистов по разработке вакцины против распространяющейся болезни.

Речь идет о новом виде коронавируса (2019-nCoV), вспышка которого была зафиксирована в Китае в конце декабря. К 27 января СМИ сообщают о 2835 случаях заражения только в КНР, из которых 81 погиб, 57 — вылечились. Уже известно о нескольких случаях заболевания в ряде стран, в том числе в Австралии, Канаде, США, Франции, Южной Корее и Японии.

Источник заражения до сих пор не установлен. Предположительно, болезнь распространилась через мясо змей, которое продавалось на рынке в Ухане.

Китайские специалисты разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом. Однако первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что существует около 30 препаратов против данного коронавируса, 12 из которых применяются против ВИЧ-инфекции.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в РФ. Так, на приграничных пунктах проводится двойной контроль всех граждан, прибывающих в Россию. Рейсы из Уханя в Москву отменены. «Уральские авиалинии» приостановили рейсы на остров Хайнань из Екатеринбурга и Тюмени. Туроператор Tez Tour приостановил продажу туров в Китай и намерен вывезти клиентов с острова Хайнань до 4 февраля.

В разговоре с «Известиями» научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев заявил, что вспышка коронавируса сойдет на нет уже к апрелю.