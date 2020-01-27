Украинский туроператор Join UP приостановил продажу туров в Китай

Украинский туроператор Join UP решил приостановить до конца марта летную программу в Китай из-за коронавируса. Об этом 27 января сообщается на сайте оператора.

Как отмечается в сообщении, решение было принято, несмотря на то что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не расценивает вспышку коронавируса как ЧС мирового масштаба. Полетная программа в Китай приостановлена на период с 3 февраля по 28 марта.

По информации туроператора, он возвращает туристов с китайского острова Хайнань. Украинцы вернутся домой авиарейсами 29 января и 1 февраля.

Ранее в понедельник стало известно, что общее число заболевших новым типом коронавируса в Китае выросло до 2835 человек, погиб 81 пациент. В этот же день первый случай коронавируса был зафиксирован на Украине.

Китайские медики уже разработали успешный метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации — насыщения крови кислородом.