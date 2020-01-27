В Камбодже подтвердился первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV подтвердился в Камбодже. Об этом заявил в понедельник, 27 января, министр здравоохранения страны Мам Бунхенг, передает издание Bangkok Post.

По его словам, пациент является гражданином Китая, который находится в камбоджийском курортном городе Сиануквиль. При этом у трех членов семьи, с которыми он приехал, заражение коронавирусом не подтвердилось.

Вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй).

В настоящее время известно о 2835 случаях заражения только в Китае, из которых 81 человек погиб.

Китайские исследователи уже разработали успешный метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом.