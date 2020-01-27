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Песков оценил принимаемые в России меры безопасности в связи с коронавирусом

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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В связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в России принимаются все необходимые меры безопасности, сообщил в понедельник, 28 января, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Только что Попова (Анна Попова — глава Роспотребнадзора России. — Ред.) давала брифинг. Странно было бы мне что-то к этому добавлять. Все необходимые меры предосторожности принимаются», — заявил Песков. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, насколько серьезная эпидемиологическая угроза существует для страны и не собирается ли Россия закрыть сообщение с Китаем.

Ранее 27 января глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в мире прирост заболеваемости новым коронавирусом, вспышка которого началась в Китае, начал снижаться. По ее словам, в течение недели ежедневный прирост составлял коэффициент 1,5, а на сегодняшний день цифры первый раз показывают сниженный коэффициент — 1,3.

Также Попова выразила мнение, что снижение коэффициента связано с профилактическими мерами, проводящимися в Китае.

Кроме этого, глава Роспотребнадзора отметила, что большинство людей (80%), заболевших коронавирусом, старше 60 лет.

Вирус распространяется по всему миру с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в Китае в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом еще в нескольких странах, в том числе в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса стали дикие животные.

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