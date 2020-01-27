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Билл Гейтс пожертвовал $10 млн на борьбу с коронавирусом

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Фото: Global Look Press/Qin Lang/Xinhua
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Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил о выделении $10 млн для оперативной борбы с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV, заявили в пресс-службе организации.

«Фонд выделяет $5 млн на ответные меры 2019-nCoV в Китае, и уже работает с целым рядом китайских партнеров из государственного и частного секторов», — говорится в заявлении.

Остальные средства — еще $5 млн — выделены Африканским центрам по контролю и профилактике заболеваний для организации защитных мер от распространения вируса на континенте. В частности, на скрининг ситуации с инфекцией в регионе, проведение лабораторных исследований, лечение подозрительных случаев и уход за выявленными зараженными.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае выросло до 2,7 тыс. случаев. Погибли от пневмонии, вызванной инфекцией, 80 человек.

Вспышку вируса зафиксировали в Китае в конце декабря 2019 года. Помимо этого, зараженных выявили и в других странах, в том числе в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде. В африканских странах пока не было объявлено о зафиксированных или подозрительных случаях.

Роспотребнадзор подготовил меры для предупреждения распространения 2019-nCoV в России.

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