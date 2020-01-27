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В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус

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Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
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Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом. Сообщение об этом было опубликовано 27 января на сайте Министерства здравоохранения Республики Бурятия.

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В ведомстве рассказали, что 36-летнего мужчину госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу Улан-Удэ в ночь на 26 января. В Бурятии он оказался проездом. Сообщается, что незадолго до этого он побывал в Азии. Анализы пациента отправили в Новосибирск, результатов ждут к вечеру 27 января, пишет «Газета.ру».

«Министерством здравоохранения Бурятии в оперативном порядке проведена организационно-методическая работа по обеспечению готовности медицинских организаций республики к оказанию медицинской помощи при выявлении больных с подозрением на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент в республике есть 391 койка для инфекционных больниц, из них 186 — в Республиканской клинической инфекционной больнице, 205 — в районах республики. При необходимости на базе соматических и инфекционных отделений будут развернуты дополнительные 1100 коек.

Вирус распространяется в Китае с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом еще в нескольких странах, в том числе в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса стали дикие животные. Также специалисты начали тестировать противовирусное лекарство от ВИЧ для лечения инфекции. Роспотребнадзор подготовил меры для предупреждения распространения вируса 2019-nCoV в России.

27 января сообщалось, что в КНР за сутки было зафиксировано 769 новых случаев заражения коронавирусом, 24 человека погибли, и только двоих выписали из больниц. Согласно последним данным, общее число зараженных в Китае выросло до 2,7 тыс. Жертвами пневмонии, вызванной инфекцией, всего стали 80 человек.

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