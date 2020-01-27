Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже $60. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 5:04 GMT (8:04 мск) 27 января, стоимость барреля нефти составила $59,29. Это на 2,36% ниже, чем на момент закрытия предыдущей сессии торгов. Цена на нефть марки WTI опустилась на 2,4% до $52,92 за баррель.

Как передает РБК, стоимость нефти Brent опустилась ниже отметки $60 впервые с 1 ноября 2019 года. Начиная с того дня она впервые с сентября начала повышаться на фоне позитивных изменений в торговых отношениях между США и Китаем.

Нынешнее снижение стоимости аналитики связывают это со вспышкой коронавируса в Китае. По их мнению, инвесторы опасаются, что быстрое распространение этого заболевания может негативно сказаться на мировой экономике, в том числе и на спрос на углеводороды.

Вирус распространяется в Китае с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом еще в нескольких странах, в том числе в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса стали дикие животные. Также специалисты начали тестировать противовирусное лекарство от ВИЧ для лечения инфекции.

Роспотребнадзор подготовил меры для предупреждения распространения вируса 2019-nCoV в России.

27 января сообщалось, что в КНР за сутки было зафиксировано 769 новых случаев заражения коронавирусом, 24 человека погибли, и только двоих выписали из больниц. Согласно последним данным, общее число зараженных в Китае выросло до 2,7 тыс. Жертвами пневмонии, вызванной инфекцией, всего стали 80 человек.