Число заболевших коронавирусом в Китае выросло до 4,5 тыс. человек

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

За прошедшие сутки власти получили информацию о 1771 подтвержденном новом случае заболевания. Также были зафиксированы еще 26 летальных случае. Таким образом число жертв достигло 106.

Отмечается, что 976 человек находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, зарегистрировано еще 6973 случая с подозрением на новый тип коронавируса. Всего в данный момент под наблюдением находятся более 44 тыс. человек, которые имели тесный контакт с заболевшими.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные.

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России. На приграничных пунктах проводится двойной контроль всех граждан, прибывающих в РФ.

24 января ВОЗ рекомендовала всем странам принять меры из-за коронавируса. Среди методов борьбы с эпидемией фигурируют: проведение активного эпиднадзора, раннее выявление инфекции, изоляция и ведение случаев зараженных, отслеживание контактов заболевших и предотвращение дальнейшего распространения болезни.