Nord Star отменила все рейсы на Хайнань из-за коронавируса

Авиаперевозчик Nord Star отменил все рейсы на китайский остров Хайнань до 22 марта, пока ситуация со вспышкой нового коронавируса в Китае не нормализуется. Об этом во вторник, 28 января, заявил «РИА Новости» представитель владивостокского представительства компании.

«Мы отменили рейсы до конца зимнего расписания — до 22 марта, пока не нормализуется ситуация в Китае. У нас (из китайских направлений — Ред.) только Санья», — рассказал он агентству.

Также собеседник «РИА Новости» добавил, что в настоящее время осуществляется вывоз россиян из Саньи во Владивосток. Он подчеркнул, что всех доставят в Россию до 31 января.

Ранее в этот же день сообщалось, что общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. Еще 976 человек находятся в тяжелом состоянии.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные.

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России. На приграничных пунктах проводится двойной контроль всех граждан, прибывающих в РФ.

24 января ВОЗ рекомендовала всем странам принять меры из-за коронавируса. Среди методов борьбы с эпидемией фигурируют: проведение активного эпиднадзора, раннее выявление инфекции, изоляция и ведение случаев зараженных, отслеживание контактов заболевших и предотвращение дальнейшего распространения болезни.