У госпитализированного туриста из Забайкалья не обнаружили коронавирус

У жителя Забайкалья, госпитализированного в инфекционную больницу Улан-Удэ с подозрением на коронавирус, этот штамм не обнаружен. Об этом во вторник, 28 января, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Роспотребнадзора Бурятии.

«Сегодня пришли результаты анализов, коронавирус не подтвердился. У мужчины диагностирована пневмония, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил собеседник агентства.

Ранее в этот день сообщалось, что общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. Отмечается, что 976 человек находятся в тяжелом состоянии.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные.

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России. На приграничных пунктах проводится двойной контроль всех граждан, прибывающих в РФ.

24 января ВОЗ рекомендовала всем странам принять меры из-за коронавируса. Среди методов борьбы с эпидемией фигурируют: проведение активного эпиднадзора, раннее выявление инфекции, изоляция и ведение случаев зараженных, отслеживание контактов заболевших и предотвращение дальнейшего распространения болезни.