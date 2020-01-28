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Власти ЕАО закрыли границу с Китаем до 1 февраля

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Фото: официальный интернет-портал органов государственной власти Еврейской автономной области
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Правительство Еврейской автономной области (ЕАО) приняло решение не открывать 28 января государственные пункты пропуска на границе с Китаем, которые были закрыты с 25 января из-за празднования китайского Нового года. Об этом говорится на сайте администрации региона.

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Таким образом власти намерены предотвратить распространение нового коронавируса из Китая в Россию. Как отметил начальник регионального управления Роспотребнадзора Павел Копылов, на приграничных территориях идет активная работа по недопущению распространения вируса.

В настоящее время КПП закрыты в связи с празднованием китайского Нового года, наступившего 25 января. Власти ЕАО решили сдвинуть начало работы пропускных пунктов на 1 февраля.

«То есть они (КПП. — Ред.) были закрыты, 28 и 30 января их планировалось открывать, но до 1 февраля они будут закрыты», — цитирует 28 января «Интерфакс» пресс-службу правительства региона.

28 января сообщалось, что общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. 976 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй).

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