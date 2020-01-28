Власти КНР рассказали о передаче коронавируса контактным путем

Коронавирус нового типа, вспышка которого зафиксирована в Китае, может попасть в человеческий организм контактным путем через слизистую оболочку глаза. Об этом во вторник, 28 января, заявил на брифинге представитель Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ли Синван.

«Пневмонией нового типа можно заразиться контактным путем: если вирус попадет на кожный покров ваших рук, а вы по неосторожности потрете глаза, то может произойти заражение вирусом. Поэтому необходимо носить защитную маску, тщательно мыть руки — это снизит риск распространения вируса и заражения им», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что число заразившихся коронавирусом в Китае возросло до 4547 человек, из них 106 скончались.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные.

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России. На приграничных пунктах проводится двойной контроль всех граждан, прибывающих в РФ.

24 января ВОЗ рекомендовала всем странам принять меры из-за коронавируса. Среди методов борьбы с эпидемией фигурируют: проведение активного эпиднадзора, раннее выявление инфекции, изоляция и ведение случаев зараженных, отслеживание контактов заболевших и предотвращение дальнейшего распространения болезни.