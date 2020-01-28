Facebook ограничила поездки своих сотрудников в Китай из-за коронавируса

Руководство американской компании Facebook ввело ограничения на поездки своих сотрудников в Китай из-за вспышки коронавируса в этой стране. Об этом во вторник, 28 января, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что эти меры вступили в силу 27 января и относятся к поездкам без крайней необходимости. Однако, если сотруднику компании всё же необходимо отправиться в КНР, то ему нужно получить специальное разрешение на поездку.

Также источники рассказали Bloomberg, что сотрудникам китайского штаба Facebook и тем, кто недавно вернулся из Китая, поручено работать из дома.

Ранее в этот же день сообщалось, что общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. Отмечается, что 976 человек находятся в тяжелом состоянии.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные.

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России. На приграничных пунктах проводится двойной контроль всех граждан, прибывающих в РФ.

24 января ВОЗ рекомендовала всем странам принять меры из-за коронавируса. Среди методов борьбы с эпидемией фигурируют: проведение активного эпиднадзора, раннее выявление инфекции, изоляция и ведение случаев зараженных, отслеживание контактов заболевших и предотвращение дальнейшего распространения болезни.