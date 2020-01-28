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В Турции госпитализировали 12 человек с подозрением на коронавирус

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Фото: Depositphotos
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Десять китайских туристов, путешествовавших по турецкой Каппадокии, и двое граждан Турции госпитализированы с подозрением на коронавирус. Об этом во вторник, 28 января, сообщило агентство DHA.

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Как в ходе пресс-конференции отметил губернатор провинции Аксарай Али Манты, один из туристов пожаловался на тошноту и кашель, характерные для нового коронавируса. Из соображений безопасности медики изолировали еще девять туристов, бывших с ним в контакте, и гида – водителя автобуса.

Анализы госпитализированных отправлены в министерство здравоохранения страны. В настоящее время пациенты находятся в специальном инфекционном отделении местной больницы.

Первая вспышка вирусной пневмонии, возбудителем которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Вирус 2019-nCoV быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные.

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