Прямой эфир
Сюжет:

Китай аннулировал около 9 тыс. заявок от граждан на поездки в Россию

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Китая отказали в разрешения 9 тыс. граждан из КНР на поездки в Россию. Об этом сообщили «РИА Новости» в туристической ассоциации «Мир без границ» во вторник, 28 января.

«В частности, уведомления о прекращении реализации турпродукта на зарубежных рынках выпустили органы туристического управления провинций Хубэй, Хэйлунцзян, Гуандун, Хайнань, города Пекина и других. По данным «Мира без границ», в общей сложности китайская сторона аннулировала ранее поданные заявки на прием и обслуживание в России порядка 9 тыс. граждан КНР», — говорится в заявлении.

По данным ассоциации, большинство российских гостиниц и транспортных компаний осуществляют возврат российским туроператорам средств по предварительному бронированию номерного фонда и автотранспорта в соответствии с фактором «форс-мажора».

Лицо со штаммом: с вирусом хотят бороться лекарствами от шизофрении и бесплодия
ВОЗ призвала ученых и фармацевтов найти способ остановить эпидемию 2019-nCoV

Ранее в этот же день стало известно, что российские туроператоры приостановили до конца февраля прием туристов из Китая. Такое решение было принято с целью предотвратить распространение нового коронавируса. По состоянию на 28 января общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй)

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в Росии. Усилен контроль на приграничных пунктах и железных дорогах вблизи границы с Китаем. В Приморье уже получили тест-системы для выявления болезни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Источники сообщили о подозрении на коронавирус у двух человек в Воронеже
В Китае предсказали пик распространения коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020