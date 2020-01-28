Китай аннулировал около 9 тыс. заявок от граждан на поездки в Россию

Власти Китая отказали в разрешения 9 тыс. граждан из КНР на поездки в Россию. Об этом сообщили «РИА Новости» в туристической ассоциации «Мир без границ» во вторник, 28 января.

«В частности, уведомления о прекращении реализации турпродукта на зарубежных рынках выпустили органы туристического управления провинций Хубэй, Хэйлунцзян, Гуандун, Хайнань, города Пекина и других. По данным «Мира без границ», в общей сложности китайская сторона аннулировала ранее поданные заявки на прием и обслуживание в России порядка 9 тыс. граждан КНР», — говорится в заявлении.

По данным ассоциации, большинство российских гостиниц и транспортных компаний осуществляют возврат российским туроператорам средств по предварительному бронированию номерного фонда и автотранспорта в соответствии с фактором «форс-мажора».

Ранее в этот же день стало известно, что российские туроператоры приостановили до конца февраля прием туристов из Китая. Такое решение было принято с целью предотвратить распространение нового коронавируса. По состоянию на 28 января общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй)

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в Росии. Усилен контроль на приграничных пунктах и железных дорогах вблизи границы с Китаем. В Приморье уже получили тест-системы для выявления болезни.