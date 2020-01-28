Источники сообщили о подозрении на коронавирус у двух человек в Воронеже

Два человека направлены в стационар с подозрением на коронавирус в Воронеже, сообщает 28 января «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Женщина прибыла четыре дня назад из Китая. Она обратилась в поликлинику с признаками гриппа. Было принято решение госпитализировать ее. Похожая ситуация и с мужчиной», — отметил собеседник агентства.

Госпитализированные — женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, уточняет «Газета.ру».

В то же время агентство уточняет, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

К настоящему моменту известно более чем о 4,5 тыс. случаев заражения в Китае, из них более 100 человек скончались.

Вирус оказался заразным даже в инкубационный период, который составляет от 1 до 14 дней, в среднем — 10 суток. Первые признаки заражения схожи с симптомами простуды и гриппа. Также врачи установили, что среди первых симптомов коронавируса могут наблюдаться проблемы с пищеварительной системой, головные боли, тошнота и общая слабость. На поздних этапах у заболевших повышается температура и появляется кашель.

Китайские исследователи уже разработали успешный метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом.

Кроме этого, существует около 30 препаратов, которые способны воздействовать на вирус. Об этом заявлял первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог, член президиума РАН Геннадий Онищенко. По его словам, 12 из этих препаратов применяются при лечении ВИЧ-инфекции, например «Индинавир» и «Саквинавир».