СМИ сообщили об угрозе производству Apple из-за коронавируса в Китае

Производство смартфонов iPhone от компании Apple оказалось под угрозой из-за коронавируса, распространяющегося в Китае. Об этом 28 января пишет Bloomberg.

По словам аналитика Мэтью Кантермана, число подтвержденных случаев заболевания в провинции Хэнань увеличивается, а это может привести к закрытию завода по решению местных властей. Вместе с тем Foxconn рассказали, что принимают меры для выполнения своих международных обязательств, отмечает телеканал «360».

До последнего времени фабрики простаивали, поскольку сотрудники были на каникулах из-за празднования китайского Нового года. По данным СМИ, ряд американских банков и финансовых фирм потребовали от них оставаться дома в течение двух недель из-за коронавируса.

По словам источников издания Nikkei Asian Review, Apple попросила поставщиков сделать до 80 млн iPhone за первое полугодие 2020 года. Компания заказала до 65 млн iPhone последних моделей (в основном серии iPhone 11), а также 15 млн штук «бюджетной» модели, которую Apple, предположительно, представит в марте, пишет RNS.

Как отмечает телеканал «Звезда», в настоящее время у Apple есть два завода в Китае. Один находится в Чжэнчжоу, второй расположен недалеко от Шанхая. Оба предприятия расположены примерно в 500 км от Уханя, где произошла вспышка инфекции. Сейчас на Apple в Китае работают около 10 тыс. человек. Обязанности еще нескольких миллионов сотрудников связаны с поставками продукции.

Официально в Apple пока не прокомментировали наличие угрозы производству. Вместе с тем, даже если поставщики компонентов изменятся, нехватка рабочих рук напрямую повлияет на производительность, поскольку большинство сборочных работ производится в Китае. Скорее всего, пишет Bloomberg, распространение вируса не скажется на флагманских моделях, но выпуск новых может сдвинуться.

Вспышка нового типа коронавируса началась в Китае 31 декабря. По последним данным, 2019-nCoV в КНР заразились 4515 человек, из них 106 скончались. Сейчас случаи инфекции фиксируются по всему миру.