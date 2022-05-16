Штаммы мы не местные: зарубежные мутации могут повышать смертность от COVID

Ученые из Санкт-Петербурга изучили связь между мутациями коронавируса и тем, насколько тяжело люди переносят инфекцию. Для исследования они взяли образцы РНК пациентов, инфицированных 14 различными линиями SARS-CoV-2. Пять из них имели российское происхождение, остальные — иностранное. Одно из предположений, выдвинутых учеными по итогам исследования: мутации в «импортированных» линиях COVID-19 чаще приводят к летальному исходу. Опрошенные «Известиями» эксперты, комментируя эту гипотезу, отметили, что мутации действительно влияют на течение заболевания, однако отследить воздействие конкретного варианта на тот или иной симптом или смерть затруднительно.

Изменчивость видов

Высокая скорость распространения и степень тяжести заболевания COVID-19 отчасти обусловлены скоростью мутационного процесса в геноме вируса. Ученые из Санкт-Петербурга решили установить связь между конкретными мутациями SARS-CoV-2 и тем, как пациенты переносили инфекцию.

В исследование включили образцы вирусной РНК более полусотни пациентов городской больницы № 40 Санкт-Петербурга. Также изучались данные их эпидемиологического анамнеза, наличие клинических симптомов, степень дыхательной недостаточности. Учитывалось наличие сопутствующих болезней, состояние после инсульта или инфаркта. Выяснялась степень тяжести заболевания — легкая, средняя, тяжелая или крайне тяжелая, информация о дне заболевания при обращении в больницу.

Штаммы мы не местные Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Проводился объективный осмотр с оценкой параметров гемодинамики, дыхательной системы, общего состояния пациента, проводилась компьютерная томография органов грудной клетки с оценкой формы заболевания, электрокардиография. Изучался клинический и биохимический анализ крови, при необходимости использовались дополнительные методики.

Помимо врачей горбольницы № 40 Санкт-Петербурга в исследовании принимали участие ученые НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, СПбГУ, Детского научно-клинического центра инфекционных болезней (ДНКЦИБ) ФМБА, Института экспериментальной медицины.

— Всего было выявлено 389 вариантов [мутаций] в РНК SARS-CoV-2. Причем 139 изменений было в образцах пациентов с летальным исходом, — сообщил «Известиям» руководитель исследования, заведующий НИО экспериментальной медицинской вирусологии, молекулярной генетики и биобанкинга ДНКЦИБ ФМБА Олег Глотов.

Выяснилось, что пациенты были инфицированы 14 разными линиями SARS-CoV-2. Пять из них имели российское происхождение — это означает, что такие линии были впервые выявлены именно в России. Остальные девять оказались нероссийского генеза, то есть носители «завезли» их из других стран. Согласно сделанному учеными выводу, мутации в линиях SARS-CoV-2 нероссийского происхождения связаны c повышенным риском летального исхода в исследованной группе.

По мнению Олега Глотова, причин для этого несколько. Во-первых, мутации «отечественного» варианта вируса, возможно, стали более привычными для населения. Во-вторых, зараженные люди могли привезти из-за границы более агрессивный вариант.

Штаммы мы не местные Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Ученые выявили и еще одну закономерность. Они пришли к выводу, что тяжесть болезни повышается, если много мутаций происходит в S-белке — часть «шипа» коронавируса, с помощью которого он внедряется в организм человека.

— Оказалось, что количество мутаций в S-белке в образцах пациентов с наивысшей степенью тяжести было достоверно выше, чем число вариаций в образцах пациентов с самой низкой степенью тяжести заболевания, — рассказал Олег Глотов.

Больше — не лучше

Эксперты, опрошенные «Известиями», высказали различные мнения о гипотезе ученых из Санкт-Петербурга.

— Многими учеными достигнуты большие результаты в исследовании этого вируса, в определении его типирования и влияния на тяжесть течения клинической картины. Согласен с рядом авторов, что различные линии вируса российского и нероссийского генеза по-своему влияют на клиническое проявление, тяжесть и исход заболевания, — отметил заведующий кафедрой детской хирургии клиники Башкирского государственного медицинского университета Ильдар Галимов.

Эксперт отметил, что исследуются многочисленные линии генома и его влияния, а также особенности течения заболевания с учетом мутации. Такие исследования имеют не только фундаментальный характер, но и прикладной.

Штаммы мы не местные Фото: Global Look Press/King Abdullah University Of Scie

— Безусловно, разные генетические варианты вируса будут влиять на клиническую картину болезни, — считает заведующий лабораторией НИИ физико-химической биологии МГУ Роман Зиновкин. — Даже протоколы лечения для разных линий SARS-CoV-2 отличаются друг от друга. Насколько влияют на тяжесть состояния пациента единичные замены в РНК коронавируса, сказать трудно. Ведь вирус меняется постоянно, поэтому невозможно как минимум составить полноценную выборку людей, зараженных абсолютно одинаковыми вариантами.

Что касается влияния места происхождения мутаций на смертность пациентов, эксперт с этим предположением не согласился.

На данный момент авторы работы планируют увеличить выборку пациентов и более подробно проанализировать мутации «Омикрона» и «Стелс-Омикрона», в том числе у детей.