Дозным образом: ревакцинация замедлит распространение новых линий «Омикрона»
Своевременная ревакцинация может притормозить процесс распространения новых штаммов коронавируса из ЮАР, хотя эти варианты и заразнее предыдущих форм «Омикрона», считают ученые. «Спутник V» хуже работает против новых подтипов возбудителя COVID-19, но по-прежнему предотвращает тяжелое течение инфекции, заверили в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Специалисты призвали особенно внимательно отнестись к ревакцинации людей из групп риска — пожилых, беременных и пациентов с хроническими заболеваниями.
Время для бустера
Несмотря на распространение более заразных южноафриканских вариантов «Омикрона» BA.4 и BA.5, прививка по-прежнему защищает от тяжелых форм COVID-19. Поэтому ревакцинироваться необходимо каждые полгода, как и установил ранее Минздрав, отметил в беседе с «Известиями» директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Альберт Ризванов.
— COVID-19 немного отличается по волнам от других ОРВИ. Если раньше мы наблюдали сезонные вспышки вирусных инфекций, то сейчас эти вспышки больше связаны с распространением новых штаммов, которые обладают большей заразностью и уходом от вакцинного и постинфекционного иммунитета. Но вакцины по-прежнему защищают от тяжелого заболевания, — подчеркнул ученый.
«Спутник V» действительно не так хорошо работает против новых штаммов, подтвердил «Известиям» доктор медицинских наук, профессор, старший научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.
— Он был менее эффективен уже против «Дельты». Против «Омикрона» — еще слабее. Но вакцина защищает от тяжелого течения и смерти, поэтому прививаться нужно, — заявил он.
Ученый добавил, что специалисты уже занимаются созданием вакцины, построенной на штамме «Омикрон».
«Известия» направили запросы в Центр им. М.П. Чумакова, где разработали «Ковивак», и Федеральное медико-биологическое агентство, специалисты которого создали «Конвасэл».
Сегодня в мире нет консенсуса по поводу необходимого числа прививок от COVID-19 и наиболее эффективной комбинации препаратов, отметил заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.
— Исследования действительно показывают, что эффективность применяемых вакцин снижается по мере изменения вируса. Однако есть основания предположить, что снижение это не критическое. Думаю, довольно разумной стратегией было бы исходить из состояния здоровья конкретного человека: людям из групп риска ревакцинация нужна больше, — уверен эксперт.
Это подтверждают и данные зарубежных ученых. Например, в Китае, где пожилые люди зачастую вообще не вакцинированы или привиты недостаточным числом доз, «Омикрон» становится критической угрозой обществу, указал ученый-генетик Дмитрий Прусс.
— Людям с подавленным иммунитетом, диабетом, раком, беременным женщинам серьезно угрожает даже ослабленный эволюцией вирус, — подчеркнул он.
Бегут от антител
Несколько недавно опубликованных исследований показали, что варианты коронавируса, известные как BA.4 и BA.5, более трансмиссивны (заразны), чем ранние формы «Омикрона», и могут частично уходить от иммунной защиты, обеспечиваемой перенесенной ранее инфекцией или вакцинацией, сказал «Известиям» заведующий заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Пока в России не выявлено случаев завоза этих штаммов, однако ситуация может измениться в любой момент.
— Самолеты летают, люди путешествуют, хотя и меньше, чем, скажем, три года назад. Потому если некий штамм начинает активно распространяться в каком-то регионе на планете, что зачастую означает наличие у него определенных преимуществ перед остальными, то сохраняются высокие шансы, что он в итоге проникнет и к нам. Так случалось со всеми вариантами коронавируса, вызывающими беспокойство: «Альфой», «Бетой», «Дельтой», «Омикроном». Даже бразильскую «Гамму» в итоге обнаружили, но ей «не повезло» — в России на момент ее появления уже вовсю доминировала «Дельта», обладавшая существенными преимуществами перед остальными штаммами, — сказал эксперт.
По словам Камиля Хафизова, оба новых подвида коронавируса достаточно тесно связаны с вариантом BA.2 («стелс-Омикрон»), но BA.4 и BA.5 несут дополнительные ключевые мутации L452R и F486V в шиповидном белке. Эта часть SARS-CoV-2 отвечает за проникновение в клетку, она же является основной мишенью для иммунного ответа.
— Эти мутации, судя по всему, помогают новым вариантам лучше уклоняться от антител, блокирующих вирус, и повышают инфекционность патогена. С другой стороны, хотя варианты BA.4 и BA.5 были обнаружены в нескольких европейских странах и в США, эти штаммы могут и не вызвать новую волну COVID-19 в некоторых регионах, по крайней мере, сразу. Близкородственный к ним вариант BA.2 только что «пронесся» по Европе и России, поэтому иммунитет у населения всё еще может быть достаточно хорошим, — сказал Камиль Хафизов.
Это дает надежду, что, возможно, в европейских странах новые варианты будут иметь меньшее преимущество, чем в ЮАР, добавил специалист.