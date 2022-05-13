Дозным образом: ревакцинация замедлит распространение новых линий «Омикрона»

Своевременная ревакцинация может притормозить процесс распространения новых штаммов коронавируса из ЮАР, хотя эти варианты и заразнее предыдущих форм «Омикрона» , считают ученые. «Спутник V» хуже работает против новых подтипов возбудителя COVID-19, но по-прежнему предотвращает тяжелое течение инфекции, заверили в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Специалисты призвали особенно внимательно отнестись к ревакцинации людей из групп риска — пожилых, беременных и пациентов с хроническими заболеваниями.

Время для бустера

Несмотря на распространение более заразных южноафриканских вариантов «Омикрона» BA.4 и BA.5, прививка по-прежнему защищает от тяжелых форм COVID-19 . Поэтому ревакцинироваться необходимо каждые полгода , как и установил ранее Минздрав, отметил в беседе с «Известиями» директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Альберт Ризванов.

— COVID-19 немного отличается по волнам от других ОРВИ. Если раньше мы наблюдали сезонные вспышки вирусных инфекций, то сейчас эти вспышки больше связаны с распространением новых штаммов, которые обладают большей заразностью и уходом от вакцинного и постинфекционного иммунитета. Но вакцины по-прежнему защищают от тяжелого заболевания, — подчеркнул ученый.

«Спутник V» действительно не так хорошо работает против новых штаммов , подтвердил «Известиям» доктор медицинских наук, профессор, старший научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.

— Он был менее эффективен уже против «Дельты» . Против «Омикрона» — еще слабее. Но вакцина защищает от тяжелого течения и смерти, поэтому прививаться нужно , — заявил он.

Чтоб бустер был Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Ученый добавил, что специалисты уже занимаются созданием вакцины, построенной на штамме «Омикрон» .

«Известия» направили запросы в Центр им. М.П. Чумакова, где разработали «Ковивак», и Федеральное медико-биологическое агентство, специалисты которого создали «Конвасэл».

Сегодня в мире нет консенсуса по поводу необходимого числа прививок от COVID-19 и наиболее эффективной комбинации препаратов, отметил заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

— Исследования действительно показывают, что эффективность применяемых вакцин снижается по мере изменения вируса . Однако есть основания предположить, что снижение это не критическое . Думаю, довольно разумной стратегией было бы исходить из состояния здоровья конкретного человека: людям из групп риска ревакцинация нужна больше, — уверен эксперт.

Это подтверждают и данные зарубежных ученых. Например, в Китае, где пожилые люди зачастую вообще не вакцинированы или привиты недостаточным числом доз, «Омикрон» становится критической угрозой обществу , указал ученый-генетик Дмитрий Прусс.

— Людям с подавленным иммунитетом, диабетом, раком, беременным женщинам серьезно угрожает даже ослабленный эволюцией вирус , — подчеркнул он.

Бегут от антител

Несколько недавно опубликованных исследований показали, что варианты коронавируса, известные как BA.4 и BA.5, более трансмиссивны (заразны), чем ранние формы «Омикрона», и могут частично уходить от иммунной защиты, обеспечиваемой перенесенной ранее инфекцией или вакцинацией, сказал «Известиям» заведующий заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Пока в России не выявлено случаев завоза этих штаммов , однако ситуация может измениться в любой момент.

Чтоб бустер был Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Самолеты летают, люди путешествуют, хотя и меньше, чем, скажем, три года назад. Потому если некий штамм начинает активно распространяться в каком-то регионе на планете, что зачастую означает наличие у него определенных преимуществ перед остальными, то сохраняются высокие шансы, что он в итоге проникнет и к нам . Так случалось со всеми вариантами коронавируса, вызывающими беспокойство: «Альфой», «Бетой», «Дельтой», «Омикроном». Даже бразильскую «Гамму» в итоге обнаружили, но ей «не повезло» — в России на момент ее появления уже вовсю доминировала «Дельта», обладавшая существенными преимуществами перед остальными штаммами, — сказал эксперт.

По словам Камиля Хафизова, оба новых подвида коронавируса достаточно тесно связаны с вариантом BA.2 («стелс-Омикрон»), но BA.4 и BA.5 несут дополнительные ключевые мутации L452R и F486V в шиповидном белке. Эта часть SARS-CoV-2 отвечает за проникновение в клетку, она же является основной мишенью для иммунного ответа.

— Эти мутации , судя по всему, помогают новым вариантам лучше уклоняться от антител , блокирующих вирус, и повышают инфекционность патогена. С другой стороны, хотя варианты BA.4 и BA.5 были обнаружены в нескольких европейских странах и в США, эти штаммы могут и не вызвать новую волну COVID-19 в некоторых регионах, по крайней мере, сразу . Близкородственный к ним вариант BA.2 только что «пронесся» по Европе и России, поэтому иммунитет у населения всё еще может быть достаточно хорошим, — сказал Камиль Хафизов.