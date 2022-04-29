Чистая случайность: как россиянам защититься от холеры

Роспотребнадзор рекомендовал регионам усилить меры профилактики для предотвращения завоза и распространения в стране холеры. Особое внимание этому вопросу должны уделить в областях, граничащих с Украиной. Что это за болезнь, можно ли ее вылечить без последствий и как защититься от заражения — в материале «Известий».

К чему готовит страну Роспотребнадзор

Постановление о дополнительных мерах по профилактике холеры в России, подписанное главой Роспотребнадзора Анной Поповой, вступило в силу 29 апреля.

В соответствии с документом, руководители региональных органов здравоохранения должны обеспечить готовность больниц и лабораторий, дооснастить их необходимой аппаратурой, рассчитать потребность в медпрепаратах, подготовиться к «переходу к строгому противоэпидемическому режиму в инфекционных стационарах» .

Территориальные органы Роспотребнадзора должны оценить готовность медучреждений , организовать подготовку медработников, «внести предложения по актуализации комплексных планов по санитарной охране территории и корректировке схем оповещения с учетом планов перепрофилирования стационаров для госпитальной базы». Кроме того, они должны определить категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации.

В регионах должен быть усилен контроль за лабораторным исследованием сточных вод, проведены тренировки с отработкой алгоритма межведомственного взаимодействия на случай вспышки заболевания, приняты дополнительные меры по обеспечению «необходимых запасов диагностических сред и наборов реагентов».

Властям Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской областей, Краснодарского края и Севастополя рекомендуют расширить объемы исследований и увеличить кратность отбора проб воды, в том числе из трансграничных водных объектов.

Главная цель всех этих мероприятий — предотвратить завоз и возможное распространение этого заболевания на территории нашей страны. Близость зоны боевых действий, где разрушаются системы водоснабжения, а также создание лагерей беженцев, как отмечает ВОЗ, могут повышать риск завоза инфекции.

Как можно заразиться холерой

Холера — особо опасное инфекционное заболевание, которое встречается только у людей. Его вызывают бактерии, способные паразитировать в естественных условиях исключительно в человеческом организме.

Инфекция попадает в организм через пищеварительный тракт. Часть холерных вибрионов гибнет в желудке под воздействием соляной кислоты, при проникновении в кишечник они начинают размножаться и выделяют холерный токсин, который и приводит к болезни.

Как передается холера

Источником инфекции является человек, в организм которого проникли холерные вибрионы. Он может быть как больным, так и пока бессимптомным носителем , причем большую роль в распространении заболевания играют именно последние. Холерные вибрионы попадают в окружающую среду через рвотные и фекальные массы. Бактерии очень хорошо сохраняются в воде, как пресной, так и соленой.

Заражение чаще всего происходит при употреблении зараженной воды — при питье, умывании, мытье посуды, купании. Также холерные вибрионы могут попадать в организм с зараженными продуктами, не подвергшимися тепловой обработке, например, морепродуктами, вяленой или соленой рыбой, либо инфицированными при обработке и раздаче. Бактерии могут передаваться контактным путем — через немытые руки и предметы, а также разноситься мухами.

Каковы симптомы холеры

После попадания холерного вибриона в организм инкубационный период может длиться от нескольких часов до 5 суток. Чаще всего признаки болезни начинают проявляться в течение 48 часов. Первые симптомы холеры — рвота и диарея.

Причем интенсивность проявлений может быть разной, чаще всего болезнь протекает в легкой или средне-тяжелой форме, которую бывает сложно отличить от других форм острой диареи. Более того, многие инфицированные вообще не заболевают, несмотря на то что в их организме на протяжении одной-двух недель выявляется присутствие холерных вибрионов.

Как протекает заболевание холерой

При легкой степени заболевания может наблюдаться непродолжительная рвота и диарея, больные жалуются на сухость во рту, жажду, слабость. Через 1-2 дня все признаки болезни проходят сами , однако человек продолжает являться носителем вибрионов.

Средняя тяжесть заболевания характеризуется острым началом с частым стулом и рвотой, что приводит к быстрому обезвоживанию. У человека могут начаться судороги, губы, кончик носа, пальцев приобретают синюшный оттенок, также иногда наблюдается тахикардия и судороги.

При тяжелом течении болезни на фоне непрерывной рвоты и диареи происходит резкое обезвоживание организма, наблюдаются выраженные судороги, падает давление, появляется одышка, синюшность покровов, может пропасть голос . Человек испытывает очень сильную слабость и жажду, пульс становится частым и слабым.

У детей холера протекает тяжелее — у них быстрее и активнее происходит обезвоживание, повышается температура, чаще развиваются нарушения центральной нервной системы, судороги, возникает гипокалиемия, приводящая к нарушению дыхания и параличам.

Тяжелое течение болезни может осложняться гиповолемическим шоком (быстрым уменьшением объема крови из-за потери жидкости), острой почечной недостаточностью, нарушениями центральной нервной системы с судорогами и комой. При тяжелом течении болезни и резком обезвоживании в течение суток может наступить смерть. Однако такие крайне тяжелые формы болезни в настоящее время практически не встречаются.

Как лечат холеру

При подозрении на холеру больного необходимо срочно госпитализировать. Первостепенная задача медиков — прекратить обезвоживание и восполнить потерянную жидкость с помощью введения специальных регидратационных растворов. После этого больные обычно выздоравливают сами, без применения медпрепаратов. При тяжелом обезвоживании могут применяться антибиотики, которые облегчают симптомы и ускоряют выздоровление.

Можно ли вылечиться

Результат лечения болезни во многом зависит от своевременного обращения за медицинской помощью. В большинстве случаев она легко лечится и проходит без последствий, полная трудоспособность восстанавливается в течение месяца. В тяжелых случаях без помощи медиков высока вероятность гибели.

Как защититься от холеры

Основные меры профилактики холеры — соблюдение правил гигиены и безопасного приготовления и хранения пищи . Наиболее тщательно за этим надо следить при нахождении в эндемичных регионах. Необходимо как можно чаще мыть руки с мылом, особенно после туалета и перед приготовлением пищи. Если это невозможно, необходимо использовать антисептик. Так как болезнь не передается воздушно-капельным путем, использование масок здесь бесполезно.

Воду лучше использовать только бутилированную или вскипяченную самостоятельно. Не стоит есть молочные продукты, особенно мороженое, уличную еду, суши, сырую рыбу и морепродукты, а также салаты и фрукты, которые нельзя почистить.

Как сделать прививку от холеры

Одна из мер предотвращения распространения болезни — вакцинация . В настоящее время в мире существует несколько вакцин. Россия выпускает свою вакцину в виде таблеток, она прошла государственные испытания на волонтерах и включена в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Ее рекомендуют применять людям, выезжающим в эндемичные страны, а также жителям районов, граничащих с неблагополучными по холере территориями в случае неблагоприятной обстановки.

Насколько распространена холера сейчас

По данным ВОЗ, в мире ежегодно возникают около 2,9 млн случаев холеры, 95 тыс. из них заканчиваются летальным исходом. Последняя крупная вспышка холеры на территории СССР была зафиксирована во времена седьмой холерной пандемии в 1970 году, тогда болезнь распространилась на Черноморском побережье – в Одесской области и Крыму . Одессу на 49 дней посадили на карантин, въезд и выезд из города были полностью закрыты.