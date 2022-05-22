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ВОЗ сообщила о 92 подтвержденных случаях оспы обезьян среди людей

ВОЗ зафиксировала 92 случая заражения оспой обезьян в мире
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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На сегодняшний день 92 человека заражены оспой обезьян, летальные исходы не зафиксированы, отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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В субботу, 21 мая, ВОЗ получила информацию о 92 лабораторно подтвержденных случаях оспы обезьян из 12 неэндемичных государств-участников организации. Кроме того, 28 случаев заболевания пока расследуются, заявили в ВОЗ.

«На сегодняшний день не было зарегистрировано ни одного случая смерти, связанного с этим заболеванием», — сказано в заявлении организации.

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По информации Всемирной организации здравоохранения, зарегистрированные случаи оспы обезьян никак не связаны с поездками в эндемичные районы. По последним данным, обращает внимание «Газета.Ru», преимущественно вирусную инфекцию переносят мужчины, которые ранее имели половые контакты с другими мужчинами.

Помимо этого, последовательность генома из образца, который был взят в Португалии, показала близкую связь вируса оспы обезьян с завезенными случаями из Нигерии в Великобританию, Израиль и Сингапур в 2018 и 2019 годах.

Оспа обезьян — это редкая вирусная инфекция, которая встречается преимущественно в отдаленных районах в центре и на западе Африки. Заболевание проявляется в виде лихорадки, общей интоксикации и появления сыпи на коже. Симптомы оспы обезьян исчезают через несколько недель, но в определенных случаях могут вызвать осложнения и даже привести к летальному исходу.

20 мая ВОЗ заявила о планах провести экстренную встречу с участием экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян в Европе. Примечательно, что мероприятие может посетить директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Эксперты обсудят меры борьбы с заболеванием, а также вопрос использования вакцин от натуральный оспы для противостояния новой вспышке.

Кроме того, 20 мая сообщалось о 23 новых положительных ПЦР-тестах в Испании, которые показали положительный результат на анализ наличия оспы обезьян, всего там болеют как минимум 30 человек. Один случай подтвердился в ФРГ, в Австралии у первого предположительно заболевшего человека точный диагноз пока устанавливается, а в штате Массачусетс США первого заболевшего госпитализировали, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Помимо этого, случаи заражения людей выявлены в Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Канаде, Нидерландах, Швейцарии.

19 мая Роспотребнадзор сообщил, что в России случаи «обезьяньей» оспы, к счастью, пока не выявлены, а риск завоза инфекции в РФ оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе. Также в ведомстве упомянули о прививке против классической оспы в качестве защиты. Отсутствие случаев заражения в РФ 21 мая подтвердил и глава Минздрава России Михаил Мурашко.

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