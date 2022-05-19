В Италии и Швеции выявлены первые случаи заражения оспой обезьян

Медики Италии обнаружили первого пациента в стране, у которого выявлена оспа обезьян. Еще один зараженный с таким диагнозом выявлен в Швеции.

Как сообщает итальянское агентство ANSA 19 мая, заразившийся пациент проходит обследование в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани и недавно вернулся с Канарских островов. Сейчас мужчина находится в изоляции, его состояние — удовлетворительное.

«Начаты процедуры эпидемиологических исследований и проверки возможных контактов», — сообщили в медучреждении.

Уточняется, что итальянские специалисты также проверяют еще два случая по подозрению на оспу обезьян, однако, по их мнению, пока ни один не представляет «тяжелую клиническую картину».

Управление здравоохранения Швеции также сообщило, что случай заражения человека оспой обезьян подтвержден в районе Стокгольма. В настоящее время инфекционисты выясняют, есть ли в Швеции другие заболевшие.

«Человек в Швеции, у которого было подтверждено заражение вирусом, не болен серьезно, но ему была оказана помощь. Мы пока не знаем, где он заразился. Расследование продолжается прямо сейчас», — заявила врач-инфекционист управления Клара Сонден.

18 мая сообщалось, что Минздрав Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде.

Ранее, 8 мая, в Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза оспы обезьян в РФ крайне низкий. Там отметили, что для предотвращения завоза этого заболевания принимаются все необходимые меры. В ведомстве добавили, что случаи заболевания оспой обезьян до сих пор периодически возникают в некоторых районах Африки с преобладанием тропических влажных лесов. Летальность от данной инфекции составляет от 1 до 10%.

Весной в Европе было зарегистрировано необычно большое количество случаев заражения людей оспой обезьян, более 40 инфицированных отмечено в Испании и Португалии. Недавно случаи были выявлены в Великобритании (заразившийся вернулся из Нигерии) и США. Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, проявляющееся в виде лихорадки, общей интоксикации и появления сыпи на коже.