Режим санитарной тревоги введен в Мадриде из-за оспы обезьян

Минздрав Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде. Об этом 18 мая сообщила газета El País со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы ведомства.

В то же время отмечается, что Национальный центр микробиологии еще не завершил генетический анализ образцов, взятых у заразившихся.

Ранее, 8 мая, в Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза оспы обезьян в РФ крайне низкий. Там отметили, что для предотвращения завоза этого заболевания предпринимаются все необходимые меры.

После ликвидации натуральной оспы в 1980 году и последующего прекращения использования вакцин против натуральной оспы, оспа обезьян вышла на первое место по патогенности для человека среди остальных ортопоксвирусов, уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что случаи заболевания оспой обезьян до сих пор периодически возникают в некоторых районах Африки с преобладанием тропических влажных лесов. Летальность от данной инфекции составляет от 1 до 10%.

За день до этого минздрав Великобритании сообщил о том, что в Англии выявили случай заражения оспой обезьяны. Пациент недавно посетил Нигерию, где, предположительно, мог заразиться. Отмечалось, что оспа обезьян — это редкое вирусное заболевание, которое не может легко передаваться между людьми.