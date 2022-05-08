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Роспотребнадзор оценил риск завоза в Россию оспы обезьян

Роспотребнадзор счел низким риск завоза в Россию оспы обезьян
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Andrew Gal
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Риск завоза оспы обезьян в Россию крайне низкий. Об этом 8 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

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«Риск завоза инфекции в Российскую Федерацию был и остается крайне низким. Предпринимаются все необходимые меры для предотвращения завоза этого заболевания на территорию нашей страны», — говорится в сообщении.

После ликвидации натуральной оспы в 1980 году и последующего прекращения использования вакцин против натуральной оспы оспа обезьян вышла на первое место по патогенности для человека среди остальных ортопоксвирусов, уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что случаи заболевания оспой обезьян до сих пор периодически возникают в некоторых районах Африки с преобладанием тропических влажных лесов. Летальность от данной инфекции составляет от 1 до 10%.

Накануне Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила о том, что в Англии выявили случай заражения оспой обезьяны. Пациент недавно посетил Нигерию, где, предположительно, мог заразиться инфекцией. Отмечалось, что оспа обезьян — это редкое вирусное заболевание, которое не может легко передаваться между людьми.

Ранее, 28 апреля, Роспотребнадзор рекомендовал регионам оценить готовность к недопущению завоза и распространения холеры, а больницам обеспечить готовность на случай ее выявления.

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