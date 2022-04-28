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Роспотребнадзор подписал постановление о допмерах профилактики холеры

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Роспотребнадзор рекомендовал регионам оценить готовность к недопущению завоза и распространения холеры, а больницам обеспечить готовность на случай ее выявления. Об этом говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой, подписанном 28 апреля.

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«Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов РФ) рекомендовать оценить готовность уполномоченных органов исполнительной власти субъектов РФ и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза и распространения холеры», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале нормативно-правовых актов.

Также Роспотребнадзор рекомендовал регионам обеспечить готовность больниц к противоэпидемическим мероприятиям на случай выявления больных холерой в срок до 1 июня 2022 года.

Кроме того, ведомство рекомендовало определить категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации от холеры.

«Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора: определить категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации против холеры в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденным приказом Минздрава России <…> и рассчитать потребность в вакцинах в случае осложнения санитарно-эпидемической обстановки», — говорится в документе.

19 апреля в Роспотребнадзоре заявили, что говорить о завершении пандемии коронавируса в стране еще рано, несмотря на относительную стабилизацию эпидемситуации. 12 апреля сообщалось, что среднероссийский показатель заболеваемости COVID-19 превышен в 46 регионах России.

В тот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко допустил подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ в мае–июне. Так, основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев спрогнозировал подъем уровня заболеваемости COVID-19 после майских праздников.

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