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ВОЗ проведет встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян

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Фото: REUTERS/CDC/Brian W.J. Mahy
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет экстренную встречу с участием экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщила британская газета The Telegraph.

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Отмечается, что мероприятие может посетить директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Эксперты обсудят меры борьбы с заболеванием, а также вопрос использования вакцин от натуральный оспы для противостояния новой вспышке.

ВОЗ сообщает, что оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки.

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Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

Ранее в этот день зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил беспокойство по поводу появления случаев оспы обезьян в Европе.

Также в пятницу минздрав Австралии заявил о возможном первом пациенте с оспой обезьян. Точный диагноз устанавливается. Мужчина и его родственники находятся на самоизоляции. Также 20 мая первый случай этого заболевания подтвердили в Германии. К этому моменту о заболевании также сообщали в Швеции, Испании и США.

19 мая в Роспотребнадзоре заявили, что на сегодняшний день случаев заболевания оспой обезьян в России не выявлено, риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе.

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