Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев заболевания оспой обезьян в России

В Роспотребнадзоре заявили, что на сегодняшний день случаев заболевания оспой обезьян в России не выявлено, риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Об этом в четверг, 19 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе.

В ведомстве отметили, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» уже создал соответствующую автономную тест-систему и успешно провел ее лабораторные испытания, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам специалистов, тест можно провести во внелабораторных условиях, то есть в формате «у постели больного» за счет простоты выполнения анализа и возможности визуального учета результатов, сообщает телеканал «Звезда».

«Тест эффективен, специфичен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что Роспотребнадзор находится в рабочем взаимодействии с международными организациями и зарубежными странами для получения оперативной информации о развитии эпидситуации, сообщает сайт kp.ru.

Ранее в этот день департамент здравоохранения штата Массачусетс в США сообщил о выявлении первого в 2022 году случая заболевания оспой обезьян. Заболевший был госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Также 19 мая стало известно, что медики Италии обнаружили первого пациента в стране, у которого выявлена оспа обезьян. Еще один зараженный с таким диагнозом выявлен в Швеции.

18 мая сообщалось, что Минздрав Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде.

В тот же день стало известно, что в Великобритании выявили еще два случая заражения человека оспой обезьян. Всего там зафиксировано девять подобных случаев, пишет RT. По информации агентства, один новый случай был зафиксирован в Лондоне, а второй — на юго-востоке Англии. При этом эти пациенты не контактировали с теми, у кого заболевание было выявлено.

Первый житель Великобритании, у которого выявили это заболевание, недавно посещал Нигерию. Предполагается, что он мог заразиться именно там, сообщает телеканал «360».

8 мая в Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза оспы обезьян в РФ крайне низкий. Там отметили, что для предотвращения завоза этого заболевания принимаются все необходимые меры.