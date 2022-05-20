Минздрав Австралии заявил о возможном первом пациенте с оспой обезьян

Департамент здравоохранения штата Новый Южный Уэльс (Новый Южный Уэльс) заявил о подозрении на случай оспы обезьян у вернувшегося путешественника из Европы, сообщило в пятницу, 20 мая, Reuters.

Мужчина 40 лет через несколько дней после возвращения в Сидней обнаружил легкое недомогание с симптомами, клинически схожими с оспой обезьян. Точный диагноз устанавливается. Мужчина и его родственники находятся на самоизоляции.

По словам главного санитарного врача штата Керри Чант, представители службы здравоохранения предприняли все меры для выявления и лечения любых потенциальных случаев оспы обезьян.

«Люди могут заразиться оспой обезьян при очень тесном контакте с людьми, инфицированными вирусом. Болезнь обычно протекает в легкой форме, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель», — говорится в заявлении доктора Чант.

Симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головные боли и кожную сыпь, начинающуюся на лице и распространяющуюся на остальную часть тела.

В последние недели случаи оспы обезьян были выявлены в нескольких неэндемичных странах, в том числе в Европе и США. Это заболевание, которое в основном встречается в Западной и Центральной Африке, является редким вирусом, похожим на человеческую оспу. Оно проходит в более мягкой форме. Впервые болезнь зафиксировали в Демократической Республике Конго в 1970-х годах. За последнее десятилетие число случаев заболевания в Западной Африке увеличилось.

19 мая в Роспотребнадзоре заявили, что случаев заболевания оспой обезьян в России не выявлено. Риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий.

В этот же день департамент здравоохранения штата Массачусетс в США сообщил о выявлении первого в 2022 году случая заболевания оспой обезьян. Заболевший был госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Также 19 мая стало известно, что медики Италии обнаружили первого пациента в стране, у которого выявлена оспа обезьян. Еще один зараженный с таким диагнозом выявлен в Швеции. 18 мая сообщалось, что минздрав Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде.