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В Совбезе выразили беспокойство из-за распространения оспы обезьян в Европе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил беспокойство по поводу появления случаев оспы обезьян в Европе. Об этом он заявил в пятницу, 20 мая, на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

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«Появились и другие новости — не самые приятные, в частности, из Европы. Они касаются не коронавирусной инфекции, а оспы обезьян. Это единичные случаи, но они, конечно, тоже внушают серьезное беспокойство», — сказал он.

Ранее в этот же день минздрав Австралии заявил о возможном первом пациенте с оспой обезьян. Точный диагноз устанавливается. Мужчина и его родственники находятся на самоизоляции. Также 20 мая первый случай этого заболевания подтвердили в Германии.

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19 мая в Роспотребнадзоре заявили, что на сегодняшний день случаев заболевания оспой обезьян в России не выявлено, риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе.

В этот же день департамент здравоохранения штата Массачусетс в США сообщил о выявлении первого в 2022 году случая заболевания оспой обезьян. Заболевший был госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Также 19 мая стало известно, что медики Италии обнаружили первого пациента в стране, у которого выявлена оспа обезьян. Еще один зараженный с таким диагнозом выявлен в Швеции.

Накануне сообщалось, что минздрав Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде.

7 мая минздрав Великобритании сообщил о том, что в Англии выявили случай заражения оспой обезьяны. Пациент недавно посетил Нигерию, где, предположительно, мог заразиться. Отмечалось, что оспа обезьян — это редкое вирусное заболевание, которое не может легко передаваться между людьми.

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