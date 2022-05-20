Эксперт Роспотребнадзора назвала способ защититься от оспы обезьян

В России нет специальной вакцины от оспы обезьян, однако от этой инфекции может защитить прививка против классической оспы. Об этом в пятницу, 20 мая, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Специальной вакцины от оспы обезьян нет, но от инфекции может защитить вакцина от натуральной оспы», — сообщила Пшеничная журналистам.

Она также подчеркнула, что вероятность завоза инфекции в Россию невысока из-за ограничения авиасообщения между РФ и странами, где сейчас наблюдаются вспышки заболеваемости.

Ранее в этот же день официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич сообщил о 37 подтвержденных случаях заражения человека оспой обезьян, при этом еще 71 находится на стадии сбора данных. По словам представителя ВОЗ, количество случаев увеличится по мере расширения поиска. Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в зависимости от состояния здоровья заболевшего могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти, передает «Газета.Ru».

Специалисты НЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора создали тест-систему для выявления оспы обезьян и других ортопоксвирусных инфекций (например, оспы коров). Как рассказали в ведомстве 20 мая, во время испытаний устройство успешно обнаружило опасные для человека вирусы оспы в биоматериале, полученном от людей и животных.

В этот же день стало известно, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что проведет экстренную встречу с участием экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян в Европе. ВОЗ сообщает, что оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки. Оно проявляется в виде лихорадки, общей интоксикации и появления сыпи на коже.

Накануне, в четверг, первых пациентов с оспой обезьян медики зарегистрировали в Италии и Швеции. В пятницу минздрав Австралии заявил о возможном первом пациенте с оспой обезьян. Также 20 мая первый случай этого заболевания подтвердили в Германии. Известно о случаях заболевании в Испании, Великобритании, Португалии и США.

19 мая в Роспотребнадзоре заявили, что на сегодняшний день случаев заболевания оспой обезьян в России не выявлено, риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе.